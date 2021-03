Erquy Erquy Côtes-d'Armor, Erquy Bibliothèque – Atelier Poétique Erquy Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Erquy

Bibliothèque – Atelier Poétique, 18 mars 2021-18 mars 2021, Erquy. Bibliothèque – Atelier Poétique 2021-03-18 14:00:00 – 2021-03-18 Centre Socio Culturel le Blé en Herbe 1 rue Guérinet

Erquy Côtes d’Armor Atelier est ouvert à tous, que vous soyez amateur ou non de poésie, que vous ayez l’habitude d’écrire ou pas du tout, l’idée est avant tout de jouer avec les mots, de surprendre et de se surprendre. Jauge très limitée, inscription obligatoire. +33 2 96 72 14 24 https://erquy-pom.c3rb.org/ Atelier est ouvert à tous, que vous soyez amateur ou non de poésie, que vous ayez l’habitude d’écrire ou pas du tout, l’idée est avant tout de jouer avec les mots, de surprendre et de se surprendre. Jauge très limitée, inscription obligatoire.

Détails Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor, Erquy Autres Lieu Erquy Adresse Centre Socio Culturel le Blé en Herbe 1 rue Guérinet Ville Erquy