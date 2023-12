Les livres de Matthieu (Nuits de la lecture 2024) Bibliothèque associative de Wambrechies Wambrechies Catégories d’Évènement: Nord

Wambrechies Les livres de Matthieu (Nuits de la lecture 2024) Bibliothèque associative de Wambrechies Wambrechies, 20 janvier 2024 13:00, Wambrechies. Les livres de Matthieu (Nuits de la lecture 2024) Samedi 20 janvier 2024, 14h00, 15h30 Bibliothèque associative de Wambrechies Entrée libre, présence d’un accompagnateur nécessaire. Les livres de Matthieu

14h, lecture pour les 4-6 ans ; 15h30, pour les 7-10 ans

Matthieu Hackière, médiateur du livre pour la Ville de Wambrechies, pose sa malle pleine d’his­toires à la bibliothèque.

Assis sur un coussin ou allongé sur un plaid, les enfants se laissent bercer par de douces lectures, qui abordent le thème du Corps sous toutes ses formes. Bibliothèque associative de Wambrechies château de robersart Wambrechies 59118 Nord Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-20T14:00:00+01:00 – 2024-01-20T15:00:00+01:00

2024-01-20T15:30:00+01:00 – 2024-01-20T16:30:00+01:00 Lectures corps Service Communication Ville de Wambrechies Détails Heure : 13:00 Catégories d’Évènement: Nord, Wambrechies Autres Code postal 59118 Lieu Bibliothèque associative de Wambrechies Adresse château de robersart Ville Wambrechies Departement Nord Age min 4 Age max 10 Lieu Ville Bibliothèque associative de Wambrechies Wambrechies Latitude 50.686404 Longitude 3.054905 latitude longitude 50.686404;3.054905

Bibliothèque associative de Wambrechies Wambrechies Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/wambrechies/