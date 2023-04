Lectures sonores Bibliothèque, 18 avril 2023, Assat Assat.

2023-04-18 – 2023-04-18

EUR 0 0 Dans le cadre de sa saison culturelle et du « Mois du Son » à l’initiative de la Bibliothèque Départementale des Pyrénées-Atlantiques, la Communauté de communes du Pays de Nay propose des lectures sonores.

Le Réseau de Lecture Publique du Pays de Nay proposera des lectures d’albums jeunesse autour des sons, des silences et des bruits. Une lecture pour les tout petits en premier (2-4ans à partir de 10h, 20mn environ), suivie d’une lecture pour les un peu plus grands (5-7ans, 30min environ).

