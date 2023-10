8ème Rencontre littéraire: LURBINTTOKO OHOINAK Bibliothèque Ascain, 13 octobre 2023, Ascain.

Ascain,Pyrénées-Atlantiques

8ème rencontre littéraire autour du livre LURBINTTOKO OHOINAK avec son auteur Adur Larrea . Si beaucoup de monde la rencontre se fera à la salle Biltoki..

2023-10-13 fin : 2023-10-13 21:00:00. .

Bibliothèque Rue San Inacio

Ascain 64310 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



8th literary meeting around the book LURBINTTOKO OHOINAK with its author Adur Larrea . If many people come, the meeting will take place at the Biltoki hall.

8º encuentro literario en torno al libro LURBINTTOKO OHOINAK con su autor Adur Larrea . Si acude mucha gente, el encuentro tendrá lugar en la sala Biltoki.

8. literarisches Treffen rund um das Buch LURBINTTOKO OHOINAK mit seinem Autor Adur Larrea . Wenn viele Leute kommen, findet das Treffen im Biltoki-Saal statt.

Mise à jour le 2023-10-04 par Office de Tourisme Pays Basque