Nuit de la lecture : L’Adour n’est pas un long fleuve tranquille Bibliothèque Arthez-de-Béarn, vendredi 19 janvier 2024.

Arthez-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-19 18:00:00

fin : 2024-01-19

Spectacle par la Marge Rousse.

Sylvie a parcouru l’Adour sur les 308km qui séparent sa source de son embouchure. La montagne, la campagne, la forêt, les barthes et enfin la plage, elle a traversé toutes sortes de paysages qui bordent le fleuve.

A peine rentrée de son périple elle vient nous raconter les aventures extraordinaires qui lui sont arrivées au contact des habitants et des animaux qu’elle a rencontrés.

Bibliothèque Place Césaire

Arthez-de-Béarn 64370 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



