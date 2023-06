Exposition : de sucre et de sang, archéologie de l’esclavage colonial Bibliothèque Armand Salacrou Le Havre, 15 septembre 2023, Le Havre.

Exposition : de sucre et de sang, archéologie de l’esclavage colonial 15 et 16 septembre Bibliothèque Armand Salacrou

De sucre et de sang, archéologie de l’esclavage colonial

EXPOSITION

Une exposition pour mieux comprendre le tragique destin des esclaves à travers 8 découvertes archéologiques témoignant de la vie quotidienne des hommes et des femmes déportés vers les colonies d’outre-mer.

Dans les plantations, ces personnes réduites en esclavage produisent des tonnes de sucre, de café ou de tabac qui se vendent à prix d’or en Europe. Bien qu’ils aient été pratiqués de tout temps, l’esclavage et la traite se développent au XVIIIe siècle à une échelle sans précédent, devenant le pilier d’un système économique qui se globalise.

Des rivages de l’Atlantique à ceux de l’Océan Indien, les fouilles et recherches aux Antilles, en Guyane, à la Réunion, en Afrique ou en métropole ont profondément renouvelé l’approche de l’asservissement.

Les découvertes de l’archéologie préventive contribuent à redonner une voix à ces hommes et femmes dans l’histoire de ce crime trop longtemps racontée à partir de sources univoques et partiales émanant de l’État, des marchands et des propriétaires.

La bibliotèque propose cette exposition conçue par l’Institut de recherches archéologiques préventives (INRAP), mais aussi des podcasts et de nombreuses ressources documentaires et patrimoniales à découvrir.

En partenariat avec l’Institut de recherches archéologiques préventives (INRAP).

Bibliothèque Armand Salacrou 17 rue Jules Lecesne, 76600 Le Havre Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie 0235197000 http://lireauhavre.fr/ Espace patrimonial ouvert du mardi au samedi de 14 h à 18 h.

