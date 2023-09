TA PAGE NOCTURNE Bibliothèque Annexe du Sapin Vert Wattrelos, 27 octobre 2023, Wattrelos.

TA PAGE NOCTURNE Vendredi 27 octobre, 18h00 Bibliothèque Annexe du Sapin Vert Entrée gratuite, sur réservation

Programme :

18h-19h15 : Séance familiale Jeux de société « halloweenesques »

Pour les enfants à partir de 6 ans et leur famille – Sur inscription

(Les enfants de moins de 8 ans doivent être accompagnés d’un adulte)

À partir de 19h30 : Démonstration de magie par le talentueux Théo !

Parce que Halloween est forcément un moment étrange et plein de mystères, nous avons le grand plaisir d’accueillir le jeune Théo, passionné de magie, qui nous aura concocté quelques tours sur le thème d’Halloween !

Foi de sorcière, vous serez bluffé par son talent…

Buffet « horrifique »

Pour nous remettre de nos émotions, Sylvie, notre cheffe « diabolique » nous mijotera soupe au potiron, toasts effrayants et gâteaux étranges… Pour le reste, apportez votre pique-nique si vous le souhaitez, pour partager ce moment convivial tous ensemble ! (Les enfants doivent obligatoirement être accompagnés d’un adulte)

Jeu collectif « surprise »

Nous clôturerons la soirée dans la bonne humeur par un jeu auquel nous pourrons tous participer ! Juste pour le plaisir… et le rire !

Bibliothèque Annexe du Sapin Vert rue de l’union 59150 Wattrelos Wattrelos 59150 Crétinier Nord [{« type »: « phone », « value »: « 03.20.28.44.45 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-27T18:00:00+02:00 – 2023-10-27T21:00:00+02:00

