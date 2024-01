À vos manettes Bibliothèque annexe de Beaulieu Wattrelos, jeudi 15 février 2024.

À vos manettes My Universe My Baby Chiens et Chats sur Switch Jeudi 15 février, 14h30 Bibliothèque annexe de Beaulieu Entrée gratuite, sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-15T14:30:00+01:00 – 2024-02-15T17:30:00+01:00

Fin : 2024-02-15T14:30:00+01:00 – 2024-02-15T17:30:00+01:00

Bibliothèque annexe de Beaulieu 4 rue Édouard Herriot 59150 Wattrelos Wattrelos 59150 Beaulieu Nord 03.20.65.51.33

Jeux vidéos

