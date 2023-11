Spectacle Haziel fête Noël bibliothèque Anita Conti La turballe Catégories d’Évènement: La turballe

Loire-Atlantique Spectacle Haziel fête Noël bibliothèque Anita Conti La turballe, 27 décembre 2023, La turballe. Spectacle Haziel fête Noël Mercredi 27 décembre, 10h30 bibliothèque Anita Conti Spectacle Familial à partir de 5 ans

Sur inscription 02 40 23 33 28 bibliothèque Anita Conti Place du Marché 44420 La turballe La turballe 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 40 23 33 28 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.labaule-guerande.com/spectacle-haziel-fete-noel-la-turballe.html »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-27T10:30:00+01:00 – 2023-12-27T20:30:00+01:00

2023-12-27T10:30:00+01:00 – 2023-12-27T20:30:00+01:00 SPECTACLESTEMPSFORTS Y|BIBLIOANITACONTILT|SPECTACLEHAZIELFETENOEL Détails Catégories d’Évènement: La turballe, Loire-Atlantique Autres Lieu bibliothèque Anita Conti Adresse Place du Marché 44420 La turballe Ville La turballe Departement Loire-Atlantique Lieu Ville bibliothèque Anita Conti La turballe latitude longitude 47.34963;-2.51254

bibliothèque Anita Conti La turballe Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la-turballe/