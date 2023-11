Conte L’Opéra Polaire Bibliothéque Anita Conti La turballe, 13 décembre 2023, La turballe.

Conte L’Opéra Polaire Mercredi 13 décembre, 16h30 Bibliothéque Anita Conti

Une histoire joyeuse au pôle sud sur le fond d’un opéra imaginaire

Sur inscription 02 40 23 33 28

Bibliothéque Anita Conti Place du Marché 44420 La turballe La turballe 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-13T16:30:00+01:00 – 2023-12-14T02:30:00+01:00

CULTURE LITTRATURE