Conte musical Un Jardin Merveilleux par Valérie Danet

À la croisée du réel et de l’imaginaire, Un Jardin Merveilleux est le mariage surprenant d’univers poétiques et fantasques où les histoires s’invitent dans les cuisines, les jardins et les cartons. Mêlant conte, musique et gestuelle inspirée de la Langue des Signes, Valérie et Clémence invitent petits et grands dans un voyage où l’extraordinaire surgit du quotidien, où les arbres parlent et les objets ont leur mot à dire.

Tout public à partir de 4 ans

bibliotheque@laturballe.fr / 02 40 23 33 28

Bibliothèque Anita Conti Place du Marché 44420 La turballe La turballe Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 40 23 33 28 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.labaule-guerande.com/conte-musical-un-jardin-merveilleux-par-valerie-danet-la-turballe.html »}] [{« link »: « mailto:bibliotheque@laturballe.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-19T09:00:00+02:00 – 2023-07-19T19:00:00+02:00

