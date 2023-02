Duo Guitares Celtiques Bibliothèque André Malraux Saint-Brieuc Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor

Saint-Brieuc

Duo Guitares Celtiques
Samedi 25 mars, 16h30
Bibliothèque André Malraux, Saint-Brieuc

Gratuit

Concert d’Erwan Bérenguer et Roland Conq organisé par les Bibliothèques de Saint-Brieuc handicap moteur mi Bibliothèque André Malraux 44 rue du 71ème Régiment d’Infanterie 22000 Saint-Brieuc Saint-Brieuc 22000 Côtes-d’Armor Bretagne Célébrer les langues de Bretagne, c’est aussi rappeler le lien qui les unie avec la musique, le chant et la danse! Figures incontournables de la scène trad bretonne depuis plus de 20 ans, les guitaristes Roland Conq et Erwan Berenguer, ici réunis en duo, proposeront une session montrant l’incroyable ouverture des répertoires bretons et celtiques.

2023-03-25T16:30:00+01:00

