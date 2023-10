Tempo : Metal Bibliothèque André-Malraux – Les Lilas Les Lilas Catégorie d’Évènement: Les Lilas Tempo : Metal Bibliothèque André-Malraux – Les Lilas Les Lilas, 22 juin 2024, Les Lilas. Tempo : Metal Samedi 22 juin 2024, 15h00 Bibliothèque André-Malraux – Les Lilas À rebours des caricatures auxquelles le metal est souvent réduit, l’exposition à la Philharmonie de Paris du 4 avril au 29 septembre 2024, dresse un tableau documenté de ce mouvement, où dialoguent musique, culture populaire, vision anthropologique et arts contemporains. La bibliothèque vous propose une visite virtuelle et commentée autour de l’exposition, par une animatrice de la Philharmonie de Paris. Salle Courbet (105) – Espace Culturel d’Anglemont Public : Tout public, à partir de 10 ans Entrée libre sur réservation au 01 83 74 56 56 Bibliothèque André-Malraux – Les Lilas 35 place Charles de Gaulle, 93260 Les Lilas Les Lilas Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

