Atelier de créativité technique Bibliothèque André-Malraux – Les Lilas Les Lilas Catégorie d’Évènement: Les Lilas Atelier de créativité technique Bibliothèque André-Malraux – Les Lilas Les Lilas, 10 février 2024 14:00, Les Lilas. Atelier de créativité technique Samedi 10 février 2024, 15h00 Bibliothèque André-Malraux – Les Lilas Animé par l’association TRACES / Atomes Crochus. Salle 105 – A partir de 6 ans Dans le cadre de Sciences Infuses Bibliothèque André-Malraux – Les Lilas 35 place Charles de Gaulle, 93260 Les Lilas Les Lilas [{« link »: « http://index.php?option=com_content&view=article&id=220:sciences-infuses&catid=41:cycles-thematiques&Itemid=2016 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-02-10T15:00:00+01:00 – 2024-02-10T16:30:00+01:00

2024-02-10T15:00:00+01:00 – 2024-02-10T16:30:00+01:00 Evénements Jeunesse événements Détails Heure : 14:00 Catégorie d’Évènement: Les Lilas Autres Lieu Bibliothèque André-Malraux - Les Lilas Adresse 35 place Charles de Gaulle, 93260 Les Lilas Ville Les Lilas Lieu Ville Bibliothèque André-Malraux - Les Lilas Les Lilas latitude longitude ;

Bibliothèque André-Malraux - Les Lilas Les Lilas https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/les-lilas/