C’est beau la vie ! Bibliothèque André-Malraux – Les Lilas Les Lilas Catégorie d’Évènement: Les Lilas C’est beau la vie ! Bibliothèque André-Malraux – Les Lilas Les Lilas, 8 décembre 2023, Les Lilas. C’est beau la vie ! 8 décembre 2023 – 6 janvier 2024 Bibliothèque André-Malraux – Les Lilas En binôme Caroline Pellissier et Virginie Aladjidi ont écrit à 4 mains les textes de plus de 200 livres jeunesse. Pour la première fois, Caroline écrit seule sur les images de Virginie ! Une exposition au trait fin noir, avec des touches d’aquarelle. Virginie a regardé de près cerisier, pousse de chêne, fraisier, fougères, escargots… dans son jardin et retrouvé l’image et la joie de voir un bébé dans son couffin, pour les dessiner à chaque étape de leur croissance. Faune, flore, enfant, le cosmos dans un petit livre-cadeau, hymne à la vie. Bibliothèque André-Malraux – Les Lilas 35 place Charles de Gaulle, 93260 Les Lilas Les Lilas Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-08T09:00:00+01:00 – 2023-12-08T18:00:00+01:00

2024-01-06T09:00:00+01:00 – 2024-01-06T18:00:00+01:00 Evénements Jeunesse événements Détails Catégorie d’Évènement: Les Lilas Autres Lieu Bibliothèque André-Malraux - Les Lilas Adresse 35 place Charles de Gaulle, 93260 Les Lilas Ville Les Lilas Lieu Ville Bibliothèque André-Malraux - Les Lilas Les Lilas latitude longitude ;

Bibliothèque André-Malraux - Les Lilas Les Lilas https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/les lilas/