Tempo : Anima(ex)machina Bibliothèque André-Malraux – Les Lilas Les Lilas Catégorie d’Évènement: Les Lilas Tempo : Anima(ex)machina Bibliothèque André-Malraux – Les Lilas Les Lilas, 2 décembre 2023, Les Lilas. Tempo : Anima(ex)machina Samedi 2 décembre, 15h00 Bibliothèque André-Malraux – Les Lilas Le Musée dévoile au coeur de sa collection permanente le bestiaire onirique anima(ex)musica du collectif d’artistes Tout reste à faire. Une dizaine d’insectes géants composés intégralement de fragments d’instruments de musique hors d’usage investissent le parcours et entrent en résonance avec la collection du Musée. À la croisée de l’organologie, des arts plastiques et de l’entomologie, cet accrochage donne autant à voir qu’à entendre le monde microscopique des insectes. Salle Courbet (105) – Espace Culturel d’Anglemont Public : Tout public, à partir de 10 ans Entrée libre sur réservation au 01 83 74 56 56 Bibliothèque André-Malraux – Les Lilas 35 place Charles de Gaulle, 93260 Les Lilas Les Lilas Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Détails
Catégorie d'Évènement:
Les Lilas

