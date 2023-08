Les découvreuses anonymes Bibliothèque André-Malraux – Les Lilas Les Lilas Catégorie d’Évènement: Les Lilas Les découvreuses anonymes Bibliothèque André-Malraux – Les Lilas Les Lilas, 16 septembre 2023, Les Lilas. Les découvreuses anonymes 16 septembre – 13 octobre Bibliothèque André-Malraux – Les Lilas Pour favoriser la visibilité des femmes dans les sciences, Animafac et l’association WAX Science se sont associées pour réaliser une exposition sur ces femmes scientifiques, inventrices d’exception, comme l’ethnologue Diane Fossey, la pédiatre Marthe Gautier, la biologiste britannique Rosalind Franklin, ou encore la naturaliste française Jeanne Villepreux-Power… Dans le cadre des Journées européennes du Patrimoine et du Matrimoine Entrée libre aux heures d’ouverture de la bibliothèque Du samedi 16 septembre au samedi 14 octobre 2023 Bibliothèque André-Malraux – Les Lilas 35 place Charles de Gaulle, 93260 Les Lilas Les Lilas Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T09:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-16T09:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-10-13T09:00:00+02:00 – 2023-10-13T18:00:00+02:00

