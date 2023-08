Forum des associations 2023 Bibliothèque André-Malraux – Les Lilas Les Lilas, 9 septembre 2023, Les Lilas.

Forum des associations 2023 Samedi 9 septembre, 10h00 Bibliothèque André-Malraux – Les Lilas

Comme chaque année, plus d’une centaine d’associations et de services de la Ville seront présents, et proposeront des activités. De nombreuses animations et démonstrations sont également prévues. Samedi 9 septembre, la bibliothèque adapte ses horaires d’ouverture, de 10h à 12h30 et de 14h à 18 heures ! Les bibliothécaires vous accueilleront également à leur stand, à proximité de la salle multimédia.

Bibliothèque André-Malraux – Les Lilas 35 place Charles de Gaulle, 93260 Les Lilas Les Lilas

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-09T10:00:00+02:00 – 2023-09-09T18:00:00+02:00

2023-09-09T10:00:00+02:00 – 2023-09-09T18:00:00+02:00