Rencontre avec les enfants et les jeunes de l’association Rencont’roms nous autour de l’Abécédaire des Droits de l’Enfant de la Flambère (lectures et présentations).

Rencontre avec les enfants et les jeunes de l’association Rencont’roms nous autour de l’Abécédaire des Droits de l’Enfant de la Flambère (lectures et présentations).

26 lettres pour 26 histoires et récits des enfants et jeunes du terrain de la Flambère, bidonville près du centre-ville de Toulouse.

L’Abécédaire des Droits de l’Enfant de la Flambère dépeint un quotidien, celui des enfants et des jeunes du terrain, pour qui ces droits, même les plus élémentaires, sont souvent bafoués.

Les jeunes du terrain, âgés de 6 à 24 ans, se racontent ainsi, en toute simplicité et lucidité, sans prétendre à l’exhaustivité.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-28T17:00:00+02:00

2023-03-28T19:00:00+02:00