Contes et comptines pour petites oreilles de Véronique Girard Bibliothèque Ancely Toulouse Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Toulouse

Contes et comptines pour petites oreilles de Véronique Girard Bibliothèque Ancely, 16 février 2022, Toulouse. Contes et comptines pour petites oreilles de Véronique Girard Mercredi 16 février 2022, 10h30 Bibliothèque Ancely Mercredi 16 février à 10h30 Conte – Musique Un doigt qui vole, un mot qui chuchote des sons nouveaux, une corde qui vibre, une note poisson qui danse et claque sur une peau de chèvre… Les yeux, les do Bibliothèque Ancely Bibliothèque Ancely, Toulouse Arènes Romaines / Saint-Martin du Touch / Purpan Toulouse 31300 Haute-Garonne Occitanie Mercredi 16 février à 10h30

Conte – Musique

Un doigt qui vole, un mot qui chuchote des sons nouveaux, une corde qui vibre, une note poisson qui danse et claque sur une peau de chèvre… Les yeux, les doigts, les bras, tout le corps chante et danse devant et avec le tout-petit. Une ambiance feutrée, ronde, où se raconte le monde… L’enfant (et l’adulte !) est invité à jouer avec ses doigts, ses bras et ses mots, qui viennent parfois comme un cadeau.

De 3 mois à 3 ans – Durée : 30 min

Inscription au 05 31 22 98 90

Bibliothèque Ancely

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-16T10:30:00+01:00

2022-02-16T12:30:00+01:00

Détails Catégories d’Évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu Bibliothèque Ancely Adresse Bibliothèque Ancely, Toulouse Arènes Romaines / Saint-Martin du Touch / Purpan Ville Toulouse lieuville Bibliothèque Ancely Toulouse Departement Haute-Garonne

Bibliothèque Ancely Toulouse Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/toulouse/

Contes et comptines pour petites oreilles de Véronique Girard Bibliothèque Ancely 2022-02-16 was last modified: by Contes et comptines pour petites oreilles de Véronique Girard Bibliothèque Ancely Bibliothèque Ancely 16 février 2022 Bibliothèque Ancely Toulouse toulouse

Toulouse Haute-Garonne