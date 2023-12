DELEINE (peinture) Bibliothèque Amfreville, 3 novembre 2023, Amfreville.

Amfreville Calvados

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Vendredi 2023-11-03

fin : 2023-12-22

Clarysse Olivier dit DELEINE vous invite à découvrir ses peintures et entrer dans son univers.

Le vernissage de l’exposition aura lieu le 03/11 à 18h.

Selon les horaires d’ouverture de la bibliothèque..

Bibliothèque Rue de la Culture

Amfreville 14860 Calvados Normandie



Mise à jour le 2023-12-21 par OT Normandie Cabourg Pays d’Auge