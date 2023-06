Exposition : photos animalières Bibliothèque Amfreville, 26 août 2023, Amfreville.

Amfreville,Calvados

Elliott Menneheut est passionné de photographies et d’animaux. À travers son objectif, il vous emmène à la rencontre de nos amis à plumes, et à poils. Selon les horaires d’ouverture de la bibliothèque..

Vendredi 2023-08-26 à ; fin : 2023-09-30 . .

Bibliothèque Rue de la Culture

Amfreville 14860 Calvados Normandie



Elliott Menneheut is passionate about photography and animals. Through his lens, he takes you on a journey to meet our feathered and furry friends. Subject to library opening hours.

Elliott Menneheut es un apasionado de la fotografía y los animales. A través de su objetivo, le llevará a conocer a nuestros amigos emplumados y peludos. Durante el horario de apertura de la biblioteca.

Elliott Menneheut ist ein leidenschaftlicher Fotograf und Tierliebhaber. Durch sein Objektiv nimmt er Sie mit auf eine Reise zu unseren gefiederten und pelzigen Freunden. Gemäß den Öffnungszeiten der Bibliothek.

