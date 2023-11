Lecture de contes – Noël Bibliothèque Ambonnay, 22 décembre 2023, Ambonnay.

Ambonnay,Marne

Place limitées

Sous inscription

Les enfants doivent être sous la surveillance d’un adulte accompagnant

Accueil à 18h15.

2023-12-22 fin : 2023-12-22 . .

Bibliothèque Boulevard des Fossés de Ronde

Ambonnay 51150 Marne Grand Est



Limited places

Under registration

Children must be supervised by an accompanying adult

Welcome at 6:15pm

Plazas limitadas

Inscripción obligatoria

Los niños deben estar supervisados por un adulto acompañante

Bienvenida a las 18.15

Begrenzter Platz

Unter Anmeldung

Die Kinder müssen von einer erwachsenen Begleitperson beaufsichtigt werden

Empfang um 18.15 Uhr

