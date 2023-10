Rencontre littéraire avec Ragnar Jónasson | Les Boréales Bibliothèque Alexis de Tocqueville Caen, 26 novembre 2023, Caen.

Caen,Calvados

Le maître du polar, Ragnar Jónasson, est devenu l’un des romanciers les plus reconnus. Et c’est en France, un pays qu’il aime profondément, qu’il remporte le plus grand succès : plus d’un million de livres vendus. Il viendra présenter Reykjavík, un polar écris à quatre mains en compagnie de Katrín Jakobsdóttir, première ministre d’Islande (malheureusement retenue par ses obligations).

Reykjavík. Métailié, 2023. Trad. Jean-Christophe Salaün

Août 1956, une adolescente disparaît sans laisser de traces sur une petite île au large de Reykjavík. Trente ans plus tard, l’Islande n’est plus la petite nation timide de l’après-guerre et se prépare à recevoir un grand sommet réunissant les USA et l’Union soviétique. Mais aucun Islandais n’a oublié cette énigme, jamais résolue. Alors que Reykjavík s’apprête à fêter son 200e anniversaire, une jeune journaliste décide de remonter aux sources de cette mystérieuse affaire – aux conséquences imprévisibles.

La rencontre est suivie d’une séance de dédicaces.

Cet événement à lieu dans le cadre du week-end polar NORDIC NOIR.

Bibliothèque Alexis de Tocqueville Rue de Suède et Norvège

Caen 14000 Calvados Normandie



The master of crime fiction, Ragnar Jónasson, has become one of the world?s most acclaimed novelists. And it is in France, a country he loves dearly, that he has achieved his greatest success: over a million books sold. He will be on hand to present Reykjavík, a thriller written by four hands, in the company of Katrín Jakobsdóttir, Prime Minister of Iceland (unfortunately detained by her duties).

Reykjavík. Métailié, 2023. Translated by Jean-Christophe Salaün

In August 1956, a teenage girl disappears without a trace on a small island off the coast of Reykjavík. Thirty years later, Iceland is no longer the timid little post-war nation it once was, and is preparing to host a major summit between the USA and the Soviet Union. But no Icelander has forgotten this enigma, which has never been solved. As Reykjavík prepares to celebrate its 200th anniversary, a young journalist decides to get to the bottom of this mysterious affair? with unforeseeable consequences.

The meeting is followed by a book signing.

This event takes place as part of the NORDIC NOIR thriller weekend

El maestro de la novela negra, Ragnar Jónasson, se ha convertido en uno de los novelistas más aclamados del mundo. Y es en Francia, país que ama profundamente, donde ha alcanzado su mayor éxito: más de un millón de libros vendidos. Estará presente para presentar Reikiavik, un thriller escrito a cuatro manos, en compañía de Katrín Jakobsdóttir, Primera Ministra de Islandia (lamentablemente retenida por sus obligaciones).

Reikiavik. Métailié, 2023. Traducido por Jean-Christophe Salaün

En agosto de 1956, una adolescente desaparece sin dejar rastro en una pequeña isla frente a la costa de Reikiavik. Treinta años después, Islandia ya no es la pequeña y tímida nación de posguerra que fue y se prepara para acoger una importante cumbre entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Pero ningún islandés ha olvidado este enigma, que nunca se ha resuelto. Mientras Reikiavik se prepara para celebrar su bicentenario, un joven periodista decide ir a las raíces de este misterioso asunto… de consecuencias imprevisibles.

El encuentro irá seguido de una firma de libros.

Este acto forma parte del fin de semana de thriller policíaco NORDIC NOIR

Der Meister des Krimis, Ragnar Jónasson, ist zu einem der anerkanntesten Romanautoren geworden. In Frankreich, einem Land, das er sehr liebt, hat er mit über einer Million verkaufter Bücher den größten Erfolg. Er wird Reykjavík, einen vierhändig geschriebenen Kriminalroman, zusammen mit Katrín Jakobsdóttir, der Premierministerin Islands (die leider aufgrund von Verpflichtungen verhindert ist), vorstellen.

Reykjavík. Métailié, 2023. Übersetzung von Jean-Christophe Salaün

August 1956: Ein Teenager verschwindet spurlos auf einer kleinen Insel vor Reykjavík. Dreißig Jahre später ist Island nicht mehr die kleine, schüchterne Nation der Nachkriegszeit und bereitet sich auf ein großes Gipfeltreffen zwischen den USA und der Sowjetunion vor. Doch kein Isländer hat das Rätsel vergessen, das nie gelöst wurde. Während Reykjavík seinen 200. Geburtstag feiert, beschließt eine junge Journalistin, den Quellen dieses mysteriösen Falls nachzugehen ? mit unvorhersehbaren Folgen.

Im Anschluss an die Veranstaltung findet eine Signierstunde statt.

Diese Veranstaltung findet im Rahmen des Krimi-Wochenendes NORDIC NOIR statt

