Née en 1963, Yrsa Sigurðardóttir est aujourd’hui l’un des auteurs de polar majeurs de la scène littéraire scandinave. Ses romans sont traduits dans une trentaine de langues et ont été récompensés par de nombreux prix littéraires.

Le trou. 2022. Actes Sud. Trad. de l’islandais par Catherine Mercy et Véronique Mercy

Un homme est retrouvé pendu entre deux rochers du champ de lave de Gálgaklettar, un lieu historique d’exécution dans le passé colonialiste islandais devenu une attraction touristique. La pièce manquante du puzzle : un morceau de papier planté dans la poitrine du cadavre qui a été partiellement emporté par la mer… Yrsa Sigurðardóttir et ses deux héros Huldar et Freyja reviennent pour un quatrième thriller haletant

Rencontre littéraire animée par Sophie Queteville. La rencontre est suivie d’une séance de dédicaces.

Cet événement à lieu dans le cadre du week-end polar NORDIC NOIR.

Born in 1963, Yrsa Sigurðardóttir is one of Scandinavia?s leading authors of thrillers. Her novels have been translated into some thirty languages and have won numerous literary prizes.

Le trou. 2022. Actes Sud. Translated from Icelandic by Catherine Mercy and Véronique Mercy

A man is found hanged between two rocks in the Gálgaklettar lava field, a historic place of execution in Iceland?s colonial past that has become a tourist attraction. The missing piece of the puzzle: a piece of paper stuck in the chest of the corpse, which has been partially washed away by the sea? Yrsa Sigurðardóttir and her two heroes, Huldar and Freyja, return for their fourth thriller

Literary encounter hosted by Sophie Queteville. The meeting is followed by a book signing.

This event takes place as part of the NORDIC NOIR thriller weekend

Nacida en 1963, Yrsa Sigurðardóttir es actualmente una de las principales autoras escandinavas de novelas de suspense. Sus novelas se han traducido a una treintena de idiomas y han ganado numerosos premios literarios.

Le trou. 2022. Actes Sud. Traducido del islandés por Catherine Mercy y Véronique Mercy

Un hombre aparece ahorcado entre dos rocas en el campo de lava de Gálgaklettar, un lugar histórico de ejecución en el pasado colonial de Islandia que se ha convertido en una atracción turística. La pieza que falta en el rompecabezas: un trozo de papel clavado en el pecho del cadáver, que ha sido parcialmente arrastrado por el mar? Yrsa Sigurðardóttir y sus dos héroes, Huldar y Freyja, regresan en su cuarto thriller

Encuentro literario organizado por Sophie Queteville. El encuentro irá seguido de una firma de libros.

Este acto forma parte del fin de semana de thriller NORDIC NOIR

Yrsa Sigurðardóttir, geboren 1963, ist heute eine der wichtigsten Krimiautorinnen der skandinavischen Literaturszene. Ihre Romane werden in rund 30 Sprachen übersetzt und wurden mit zahlreichen Literaturpreisen ausgezeichnet.

Das Loch. 2022. Actes Sud. Aus dem Isländischen von Catherine Mercy und Véronique Mercy

Ein Mann wird erhängt zwischen zwei Felsen im Lavafeld von Gálgaklettar aufgefunden, einer historischen Hinrichtungsstätte in der kolonialistischen Vergangenheit Islands, die zu einer Touristenattraktion geworden ist. Das fehlende Puzzleteil: ein Stück Papier, das in der Brust des Toten steckte und teilweise vom Meer weggespült wurde? Yrsa Sigurðardóttir und ihre beiden Helden Huldar und Freyja kehren mit ihrem vierten atemberaubenden Thriller zurück

Diese literarische Begegnung wird von Sophie Queteville moderiert. Im Anschluss an das Treffen findet eine Signierstunde statt.

Diese Veranstaltung findet im Rahmen des Krimi-Wochenendes NORDIC NOIR statt

