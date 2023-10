Quoi de neuf dans la Scandinavie médiévale ? | Les Boréales Bibliothèque Alexis de Tocqueville Caen, 26 novembre 2023, Caen.

Caen,Calvados

En partenariat avec l’ERLIS de l’Université de Caen, une journée d’études est organisée autour des actualités de la recherche sur la Scandinavie Médiévale.

De la figure mythifiée du viking aux divinités du panthéon nordique, en passant par les fameuses sagas islandaises, la Scandinavie médiévale nous a légué un patrimoine historique et culturel remarquable qui reste aujourd’hui une source d’inspiration inépuisable et l’objet de réinterprétations constantes. Cette journée d’étude se propose d’explorer les divers usages de cette matière du Nord médiéval à notre époque, aussi bien en envisageant sa place dans la production culturelle que son évocation dans les réflexions patrimoniales et sociétales actuelles.

PROGRAMME COMPLET

10h15 : Ouverture de la journée d’étude

Session 1 – Des personnages historiques aux figures mythifiées : interpréter l’histoire de la Scandinavie médiévale

10h30 : Lucie Malbos (Université de Poitiers, CESCM), « Harald, Ragnar et les autres : des popularités contrastées »

11h10 : Sarah Vincent (Université de Bretagne Occidentale), « La Skjaldmær et la Valkyrja face au Male Gaze : étude de l’archétype féminin dans l’histoire médiévale scandinave et ses représentations »

11h50 : Torfi Tulinius (Université d’Islande), « Les sagas : un espace touristique ? »

12h30 : Déjeuner

Session 2 – Divinités, mythes et légendes : la réactualisation des anciennes croyances nordiques dans les cultures contemporaines

14h15 : Annelie Jarl Ireman (Université de Caen Normandie, ERLIS), « Magnus Chase face aux dieux nordiques réinterprétés : analyse des procédés littéraires chez Rick Riordan »

14h55 : Camille-Apollonia Narducci (Université d’Aix-Marseille/Université autonome de Madrid, CIELAM), « Mythologie nordique, made in Japan ! »

(pause de 15 minutes)

15h50 : Maria Hansson (Université Bordeaux Montaigne, REIGENN), « Bergtagen : réactualisation dans la littérature moderne de la légende scandinave médiévale »

16h30 : Lise Philippe (Université de Caen Normandie, ERLIS), « Le Moyen Âge scandinave et la scène néofolk européenne : le médiévalisme au service de constructions spirituelles et identitaires contemporaines »

17h10-17h50 : Pause café

Actualité d’Ornavik

17h50 : Christian Sébire, « Un nouveau centre d’interprétation viking en Normandie »

Table ronde

18h30 : « Traduire les sagas islandaises aujourd’hui », avec Jean Renaud, Torfi Tulinius et Simon Lebouteiller, animée par Alban Gautier (Université de Caen Normandie, CRAHAM)

20h : Dîner.

2023-11-26 10:15:00 fin : 2023-11-26 20:00:00. .

Bibliothèque Alexis de Tocqueville Rue de Suède et Norvège

Caen 14000 Calvados Normandie



In partnership with ERLIS, Université de Caen, a study day is organized around current research on Medieval Scandinavia.

From the mythical figure of the Viking to the divinities of the Nordic pantheon, not to mention the famous Icelandic sagas, medieval Scandinavia has bequeathed us a remarkable historical and cultural heritage, which today remains an inexhaustible source of inspiration and the object of constant reinterpretation. This one-day workshop will explore the various uses of this material from the medieval North to the present day, both in terms of its place in cultural production and its evocation in current thinking on heritage and society.

FULL PROGRAM

10:15am: Opening of the study day

Session 1 ? From historical figures to mythical ones: interpreting the history of medieval Scandinavia

10:30: Lucie Malbos (Université de Poitiers, CESCM), « Harald, Ragnar and the others: contrasting popularities »

11h10: Sarah Vincent (Université de Bretagne Occidentale), « La Skjaldmær et la Valkyrja face au Male Gaze: étude de l’archétype féminin dans l’histoire médiévale scandinave et ses représentations » (The Skjaldmær and the Valkyrja in the face of Male Gaze: a study of the female archetype in medieval Scandinavian history and its representations)

11:50 a.m.: Torfi Tulinius (University of Iceland), « Sagas: a space for tourism?

12:30 pm: Lunch

Session 2 ? Divinities, myths and legends: the re-actualization of ancient Nordic beliefs in contemporary cultures

14h15 : Annelie Jarl Ireman (Université de Caen Normandie, ERLIS), » Magnus Chase face aux dieux nordiques réinterprés : analyse des procédés littéraires chez Rick Riordan » (Magnus Chase and reinterpreted Norse gods: an analysis of literary procedures in Rick Riordan)

2:55pm: Camille-Apollonia Narducci (Université d?Aix-Marseille/Université autonome de Madrid, CIELAM), « Mythologie nordique, made in Japan! »

(15-minute break)

3:50 p.m.: Maria Hansson (Université Bordeaux Montaigne, REIGENN), « Bergtagen : réactualisation de la légende scandinave médiévale dans la littérature moderne » (Bergtagen: updating the medieval Scandinavian legend in modern literature)

4:30pm: Lise Philippe (Université de Caen Normandie, ERLIS), « Le Moyen Âge scandinave et la scène néofolk européenne: le médiévalisme au service de constructions spirituelles et identitaires contemporaines » (The Scandinavian Middle Ages and the European neofolk scene: medievalism at the service of contemporary spiritual and identity constructs)

17h10-17h50: Coffee break

Ornavik news

17h50: Christian Sébire, « A new Viking interpretation center in Normandy »

Round table discussion

6:30pm: « Translating Icelandic sagas today », with Jean Renaud, Torfi Tulinius and Simon Lebouteiller, moderated by Alban Gautier (Université de Caen Normandie, CRAHAM)

8pm: Dinner

En colaboración con el ERLIS de la Universidad de Caen, se organiza una jornada de estudio sobre la investigación actual en Escandinavia medieval.

Desde la figura mítica del vikingo hasta las divinidades del panteón nórdico, pasando por las célebres sagas islandesas, la Escandinavia medieval nos ha legado un notable patrimonio histórico y cultural que sigue siendo fuente inagotable de inspiración y objeto de constantes reinterpretaciones. El objetivo de esta conferencia de un día es explorar los diversos usos que se han dado a este material desde el Norte medieval hasta nuestros días, tanto en lo que se refiere a su lugar en la producción cultural como a su evocación en la reflexión actual sobre el patrimonio y la sociedad.

PROGRAMA COMPLETO

10.15 h: Apertura de la jornada de estudio

Sesión 1 ? De las figuras históricas a las míticas: interpretación de la historia de la Escandinavia medieval

10.30 h: Lucie Malbos (Universidad de Poitiers, CESCM), « Harald, Ragnar y los otros: popularidades contrapuestas »

11.10 h: Sarah Vincent (Université de Bretagne Occidentale), « La Skjaldmær et la Valkyrja face au Male Gaze: étude de l’archétype féminin dans l’histoire médiévale scandinave et ses représentations » (La Skjaldmær y la Valkyrja frente a la mirada masculina: estudio del arquetipo femenino en la historia medieval escandinava y sus representaciones)

11.50 h: Torfi Tulinius (Universidad de Islandia), « Las sagas: ¿un espacio para el turismo?

12.30h: Almuerzo

Segunda sesión Divinidades, mitos y leyendas: el renacimiento de las antiguas creencias nórdicas en las culturas contemporáneas

14h15 : Annelie Jarl Ireman (Université de Caen Normandie, ERLIS), » Magnus Chase face aux dieux nordiques réinterprés : analyse des procédés littéraires chez Rick Riordan » (Magnus Chase frente a los dioses nórdicos reinterpretados: análisis de los recursos literarios en Rick Riordan)

¡14:55: Camille-Apollonia Narducci (Universidad de Aix-Marsella/Universidad Autónoma de Madrid, CIELAM), « Mythologie nordique, made in Japan!

(pausa de 15 minutos)

15h50: Maria Hansson (Universidad Montaigne de Burdeos, REIGENN), « Bergtagen: una actualización moderna de la leyenda medieval escandinava »

16h30: Lise Philippe (Universidad de Caen Normandie, ERLIS), « La Edad Media escandinava y la escena neofolk europea: el medievalismo al servicio de las construcciones espirituales e identitarias contemporáneas »

17h10-17h50: Pausa café

Noticias de Ornavik

17h50: Christian Sébire, « Un nuevo centro de interpretación vikingo en Normandía »

Mesa redonda

18h30: « Traducir hoy las sagas islandesas », con Jean Renaud, Torfi Tulinius y Simon Lebouteiller, moderado por Alban Gautier (Universidad de Caen Normandía, CRAHAM)

20.00 h: Cena

In Zusammenarbeit mit dem ERLIS der Universität Caen wird ein Studientag organisiert, der sich mit den aktuellen Forschungsergebnissen zum mittelalterlichen Skandinavien befasst.

Von der mythischen Figur des Wikingers über die Gottheiten des nordischen Pantheons bis hin zu den berühmten isländischen Sagas hat uns das mittelalterliche Skandinavien ein bemerkenswertes historisches und kulturelles Erbe hinterlassen, das auch heute noch eine unerschöpfliche Quelle der Inspiration und Gegenstand ständiger Neuinterpretationen ist. Dieser Studientag soll die verschiedenen Verwendungsmöglichkeiten dieses Materials vom mittelalterlichen Norden bis in die Gegenwart untersuchen und dabei sowohl seinen Platz in der kulturellen Produktion als auch seine Erwähnung in aktuellen Überlegungen zum Kulturerbe und zur Gesellschaft in Betracht ziehen.

VOLLSTÄNDIGES PROGRAMM

10.15 Uhr: Eröffnung des Studientags

Sitzung 1 ? Von historischen zu mythisierten Figuren: Die Geschichte des mittelalterlichen Skandinavien interpretieren?

10.30 Uhr: Lucie Malbos (Universität Poitiers, CESCM), « Harald, Ragnar und die anderen: kontrastierende Popularitäten »

11.10 Uhr: Sarah Vincent (Université de Bretagne Occidentale), « La Skjaldmær et la Valkyrja face au Male Gaze: étude de l’archétype féminin dans l’histoire médiévale scandinave et ses représentations » (Die Skjaldmær und die Valkyrja gegenüber dem Male Gaze: Untersuchung des weiblichen Archetyps in der skandinavischen mittelalterlichen Geschichte und ihrer Darstellungen)

11.50 Uhr: Torfi Tulinius (Universität von Island), « Die Sagas: ein touristischer Raum? »

12.30 Uhr: Mittagessen

Session 2 ? Gottheiten, Mythen und Legenden: Die Reaktualisierung alter nordischer Glaubensvorstellungen in zeitgenössischen Kulturen?

14.15 Uhr: Annelie Jarl Ireman (Université de Caen Normandie, ERLIS), « Magnus Chase angesichts der neu interpretierten nordischen Götter: Analyse der literarischen Verfahren bei Rick Riordan »

14.55 Uhr: Camille-Apollonia Narducci (Universität Aix-Marseille/Autonome Universität Madrid, CIELAM), « Nordische Mythologie, made in Japan! »

(Pause von 15 Minuten)

15.50 Uhr: Maria Hansson (Universität Bordeaux Montaigne, REIGENN), « Bergtagen: Aktualisierung der mittelalterlichen skandinavischen Sage in der modernen Literatur »

16.30 Uhr: Lise Philippe (Université de Caen Normandie, ERLIS), « Das skandinavische Mittelalter und die europäische Neofolk-Szene: Mediävismus im Dienste zeitgenössischer spiritueller und identitätsstiftender Konstruktionen »

17.10-17.50 Uhr: Kaffeepause

Aktuelles aus Ornavik

17.50 Uhr: Christian Sébire, « Ein neues Wikinger-Interpretationszentrum in der Normandie »

Runder Tisch

18.30 Uhr: « Die Isländersagas heute übersetzen », mit Jean Renaud, Torfi Tulinius und Simon Lebouteiller, moderiert von Alban Gautier (Université de Caen Normandie, CRAHAM)

20 Uhr: Abendessen

