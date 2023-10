Projection « La cité des jarres » | Les Boréales Bibliothèque Alexis de Tocqueville Caen, 25 novembre 2023, Caen.

Inspecteur à Reykjavík, Erlendur enquête sur le meurtre d’un vieil homme sans histoire. La photo de la tombe d’une petite fille retrouvée chez la victime réveille pourtant une affaire vieille de quarante ans. Et conduit Erlendur tout droit à Jar City, surprenante collection de bocaux renfermant des organes, véritable fichier génétique de la population islandaise…

Cet événement à lieu dans le cadre du week-end polar NORDIC NOIR.

Erlendur, a detective in Reykjavík, investigates the murder of an unremarkable old man. However, a photo of a little girl?s grave found in the victim?s home awakens a forty-year-old case. This leads Erlendur straight to Jar City, a surprising collection of jars containing organs, a veritable genetic file of the Icelandic population?

This event takes place as part of the NORDIC NOIR crime thriller weekend

Erlendur, detective en Reikiavik, investiga el asesinato de un anciano anodino. Sin embargo, una foto de la tumba de una niña encontrada en la casa de la víctima despierta un caso de hace cuarenta años. Esto conduce a Erlendur directamente a la Ciudad de los Tarros, una sorprendente colección de tarros que contienen órganos, un auténtico archivo genético de la población islandesa?

Este evento tiene lugar en el marco del fin de semana de thriller NORDIC NOIR

Erlendur, Inspektor in Reykjavík, untersucht den Mord an einem alten, unauffälligen Mann. Ein Foto vom Grab eines kleinen Mädchens, das im Haus des Opfers gefunden wird, weckt einen vierzig Jahre alten Fall. Und führt Erlendur direkt nach Jar City, einer erstaunlichen Sammlung von Gläsern mit Organen, die als genetische Kartei der isländischen Bevölkerung gilt?

Diese Veranstaltung findet im Rahmen des Krimi-Wochenendes NORDIC NOIR statt

