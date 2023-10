Rencontre littéraire avec Erik Axl Sund | Les Boréales Bibliothèque Alexis de Tocqueville Caen, 25 novembre 2023, Caen.

Caen,Calvados

Erik Axl Sund est le nom de plume du duo formé par Jerker Eriksson et Håkan Axlander Sundquist. Håkan est ingénieur du son, musicien et artiste. Ancien bibliothécaire de prison, Jerker est producteur du groupe électro-punk de Håkan, iloveyoubaby! Après Les Corps de verre (2015) et Une vie de poupée (2021), Saison morte est le dernier volet de la trilogie Mélancolie.

Saison Morte. Actes Sud, 2023. Trad. Rémi Cassaigne

Gare de triage de Tomteboda, au nord de la capitale. Deux chocs attendent le conducteur d’un train de marchandises : le premier lorsqu’il découvre un cadavre dans le wagon de queue, le deuxième lorsque le cadavre agrippe sa main et saute du train. La jeune fille pâle et maigrichonne qui s’enfuit à une vitesse surnaturelle lui rappelle la vittra, cette créature mythologique de la forêt qui hantait ses cauchemars lorsqu’il était enfant

Rencontre littéraire animée par Sophie Peugnez. La rencontre est suivie d’une séance de dédicaces.

Cet événement à lieu dans le cadre du week-end polar NORDIC NOIR.

2023-11-25 14:30:00 fin : 2023-11-25 . .

Bibliothèque Alexis de Tocqueville Rue de Suède et Norvège

Caen 14000 Calvados Normandie



Erik Axl Sund is the pen name of the duo formed by Jerker Eriksson and Håkan Axlander Sundquist. Håkan is a sound engineer, musician and artist. A former prison librarian, Jerker is producer of Håkan’s electro-punk band, iloveyoubaby! Following Les Corps de verre (2015) and Une vie de poupée (2021), Saison morte is the final part of the Mélancolie trilogy.

Saison Morte. Actes Sud, 2023. Translated by Rémi Cassaigne

Tomteboda marshalling yard, north of the capital. Two shocks await the driver of a freight train: the first when he discovers a corpse in the caboose, the second when the corpse grabs his hand and jumps off the train. The pale, skinny girl fleeing at supernatural speed reminds him of the vittra, the mythological forest creature that haunted his nightmares as a child

Literary encounter hosted by Sophie Peugnez. The meeting is followed by a book signing.

This event takes place as part of the NORDIC NOIR thriller weekend

Erik Axl Sund es el seudónimo del dúo formado por Jerker Eriksson y Håkan Axlander Sundquist. Håkan es ingeniero de sonido, músico y artista. ¡Jerker, antiguo bibliotecario de prisiones, es el productor de la banda electropunk de Håkan iloveyoubaby! Tras Les Corps de verre (2015) y Une vie de poupée (2021), Saison morte es la última parte de la trilogía Mélancolie.

Saison Morte. Actes Sud, 2023. Traducción de Rémi Cassaigne

Estación de clasificación de Tomteboda, al norte de la capital. Dos sobresaltos esperan al conductor de un tren de mercancías: el primero, cuando descubre un cadáver en el furgón de cola; el segundo, cuando el cadáver le agarra la mano y salta del tren. La chica pálida y delgada que huye a una velocidad sobrenatural le recuerda a la vittra, la criatura mitológica del bosque que atormentaba sus pesadillas de niño

Encuentro literario organizado por Sophie Peugnez. El encuentro irá seguido de una firma de libros.

Este acto se celebra en el marco del fin de semana de thriller NORDIC NOIR

Erik Axl Sund ist der Künstlername des Duos Jerker Eriksson und Håkan Axlander Sundquist. Håkan ist Toningenieur, Musiker und Künstler. Jerker, ein ehemaliger Gefängnisbibliothekar, ist Produzent von Håkans Elektro-Punk-Band iloveyoubaby! Nach Glaskörper (2015) und Ein Leben als Puppe (2021) ist Tote Saison der letzte Teil der Trilogie Melancholie.

Tote Saison. Actes Sud, 2023. Übersetzt von Rémi Cassaigne

Rangierbahnhof Tomteboda, im Norden der Hauptstadt. Zwei Schocks erwarten den Lokführer eines Güterzuges: der erste, als er eine Leiche im hinteren Waggon entdeckt, der zweite, als die Leiche nach seiner Hand greift und aus dem Zug springt. Das blasse, dürre Mädchen, das mit übernatürlicher Geschwindigkeit davonläuft, erinnert ihn an die Vittra, das mythologische Waldwesen, das ihn als Kind in seinen Albträumen heimgesucht hat

Literarische Begegnung, moderiert von Sophie Peugnez. Im Anschluss an das Treffen findet eine Signierstunde statt.

Diese Veranstaltung findet im Rahmen des Krimi-Wochenendes NORDIC NOIR statt

