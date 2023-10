Rencontre littéraire avec Lilja Sigurðardóttir | Les Boréales Bibliothèque Alexis de Tocqueville Caen, 25 novembre 2023, Caen.

Caen,Calvados

Lilja Sigurðardóttir est née en 1972, elle est autrice de théâtre et de romans noirs, Elle vit entre l’Islande et Glasgow. Sa trilogie Reykjavík Noir est traduite en huit langues et a rejoint la liste des best-sellers dans de nombreux pays.

Froid comme l’enfer. Métailié, 2022. Trad. Jean-Christophe Salaün

Aurora vit en Angleterre et sa sœur Isafold en Islande. Elle sont très différentes et ont des relations compliquées. Quand Isafold disparaît, leur mère, supplie Aurora d’aller chercher sa sœur bien qu’elle soit enquêtrice financière. Elle va donc profiter de ce voyage pour examiner certains investissements financiers et analyser la corruption islandaise tout en testant ses capacités de séduction sur deux hommes. Elle découvrira surtout la violence domestique à laquelle était soumise Isafold et voit évoluer les nuances de ses sentiments pour sa sœur.

Rencontre littéraire animée par Sophie Peugnez. La rencontre est suivie d’une séance de dédicaces.

Cet événement à lieu dans le cadre du week-end polar NORDIC NOIR.

Bibliothèque Alexis de Tocqueville Rue de Suède et Norvège

Caen 14000 Calvados Normandie



Lilja Sigurðardóttir, born in 1972, is a playwright and writer of noir novels, living between Iceland and Glasgow. Her Reykjavík Noir trilogy has been translated into eight languages and is a bestseller in many countries.

Cold as hell. Métailié, 2022. Translated by Jean-Christophe Salaün

Aurora lives in England and her sister Isafold in Iceland. They are very different and have complicated relationships. When Isafold disappears, their mother begs Aurora to go and look for her sister, even though she is a financial investigator. She takes advantage of this trip to examine certain financial investments and analyze Icelandic corruption, while testing her seductive skills on two men. Above all, she discovers the domestic violence to which Isafold was subjected, and sees the nuances of her feelings for her sister evolve.

Literary encounter hosted by Sophie Peugnez. The meeting is followed by a book signing.

This event takes place as part of the NORDIC NOIR thriller weekend

Lilja Sigurðardóttir, nacida en 1972, es dramaturga y escritora de novelas negras. Vive entre Islandia y Glasgow. Su trilogía Reykjavík Noir se ha traducido a ocho idiomas y se ha convertido en un éxito de ventas en muchos países.

Frío como el infierno. Métailié, 2022. Traducción de Jean-Christophe Salaün

Aurora vive en Inglaterra y su hermana Isafold en Islandia. Son muy diferentes y tienen una relación complicada. Cuando Isafold desaparece, su madre ruega a Aurora que vaya a buscar a su hermana, a pesar de que ella es investigadora financiera. Aprovecha el viaje para examinar ciertas inversiones financieras y analizar la corrupción islandesa, al tiempo que pone a prueba sus dotes de seducción con dos hombres. Sobre todo, descubre la violencia doméstica a la que estaba sometida Isafold y ve evolucionar los matices de sus sentimientos hacia su hermana.

Encuentro literario organizado por Sophie Peugnez. El encuentro irá seguido de una firma de libros.

Este acto se celebra en el marco del fin de semana de thriller policíaco NORDIC NOIR

Lilja Sigurðardóttir, geboren 1972, ist Autorin von Theaterstücken und Kriminalromanen. Sie lebt in Island und Glasgow. Ihre Trilogie Reykjavík Noir wurde in acht Sprachen übersetzt und stand in vielen Ländern auf der Bestsellerliste.

Kalt wie die Hölle. Métailié, 2022. Übersetzt von Jean-Christophe Salaün

Aurora lebt in England und ihre Schwester Isafold in Island. Sie sind sehr unterschiedlich und haben eine komplizierte Beziehung. Als Isafold verschwindet, fleht ihre Mutter Aurora an, ihre Schwester zu suchen, obwohl sie Finanzermittlerin ist. Sie nutzt die Reise, um einige Finanzinvestitionen und die isländische Korruption zu analysieren, während sie ihre Verführungskünste an zwei Männern erprobt. Vor allem aber lernt sie die häusliche Gewalt kennen, der Isafold ausgesetzt war, und erlebt, wie sich die Nuancen ihrer Gefühle für ihre Schwester verändern.

Die literarische Begegnung wird von Sophie Peugnez moderiert. Im Anschluss an die Veranstaltung findet eine Signierstunde statt.

Diese Veranstaltung findet im Rahmen des Krimi-Wochenendes NORDIC NOIR statt

