Sveit, l’âme de l’Islande – Conférence et exposition | Les Boréales Bibliothèque Alexis de Tocqueville Caen, 18 novembre 2023, Caen.

Caen,Calvados

Sveit est un mot intraduisible dans une autre langue que l’islandais. Sveit est ce qui vous relie à la terre, à l’histoire, à la nature, à l’humanité… – Bill Holm

Le premier voyage du photographe Bruno Compagnon en Islande, en 2009, est pour lui une révélation. La découverte de cette île à la limite du cercle polaire est un véritable choc visuel. Il tombe amoureux des étendues désertiques, des lumières et des hommes. À travers son regard artistique, Bruno capture l’âme de l’Islande rurale et invite les visiteurs à ressentir l’essence même de ces contrées sauvages. L’exposition offre un voyage visuel où les silences parlent, où les ombres et les lumières racontent des histoires silencieuses, où chaque image révèle une émotion brute et sincère. Bruno Compagnon documente le monde rural avec ses images depuis plus de trente ans.

Ce photographe humaniste a passé dix ans comme reporter photographe dans la presse avant de cofonder l’agence photographique SagaPhoto en 2007. Ses photographies ont été publiées dans de nombreux magazines nationaux et internationaux, et il a également réalisé des expositions en Islande et en France

L’exposition de son travail est disponible du 18 novembre au 7 janvier 2024 à la bibliothèque Alexis de Tocqueville.

Une conférence de Bruno Compagnon, suivi de dédicaces, est proposée le samedi 18 novembre.

2023-11-18 16:00:00

Bibliothèque Alexis de Tocqueville Rue de Suède et Norvège

Caen 14000 Calvados Normandie



Sveit is a word that cannot be translated into any language other than Icelandic. Sveit is what connects you to the land, to history, to nature, to humanity? – Bill Holm

Photographer Bruno Compagnon’s first trip to Iceland in 2009 was a revelation. Discovering this island on the edge of the Arctic Circle was a real visual shock. He fell in love with the desert expanses, the lights and the people. Through his artistic eye, Bruno captures the soul of rural Iceland, inviting visitors to experience the very essence of this wilderness. The exhibition offers a visual journey where silences speak, where light and shadow tell silent stories, where each image reveals a raw and sincere emotion. Bruno Compagnon has been documenting the rural world with his images for over thirty years.

This humanist photographer spent ten years as a photojournalist in the press before co-founding the SagaPhoto photographic agency in 2007. His photographs have been published in numerous national and international magazines, and he has also held exhibitions in Iceland and France

An exhibition of his work is on view from November 18 to January 7, 2024 at the Alexis de Tocqueville Library.

A talk by Bruno Compagnon, followed by a signing session, will be held on Saturday November 18.

Sveit es una palabra que no puede traducirse a otro idioma que no sea el islandés. Sveit es lo que te conecta con la tierra, con la historia, con la naturaleza, con la humanidad? – Bill Holm

El primer viaje del fotógrafo Bruno Compagnon a Islandia en 2009 fue una revelación. Descubrir esta isla al borde del Círculo Polar Ártico fue un auténtico shock visual. Se enamoró de las extensiones desérticas, las luces y la gente. A través de su mirada artística, Bruno capta el alma de la Islandia rural e invita a los visitantes a experimentar la esencia misma de estas tierras salvajes. La exposición ofrece un viaje visual donde los silencios hablan, donde la luz y la sombra cuentan historias mudas, donde cada imagen revela una emoción cruda y sincera. Bruno Compagnon lleva más de treinta años documentando el mundo rural con sus imágenes.

Este fotógrafo humanista pasó diez años como fotoperiodista en la prensa antes de cofundar la agencia fotográfica SagaPhoto en 2007. Sus fotografías se han publicado en numerosas revistas nacionales e internacionales, y también ha realizado exposiciones en Islandia y Francia

Del 18 de noviembre al 7 de enero de 2024 se podrá visitar una exposición suya en la Biblioteca Alexis de Tocqueville.

El sábado 18 de noviembre tendrá lugar una charla de Bruno Compagnon, seguida de una sesión de firmas.

Sveit ist ein Wort, das nicht in eine andere Sprache als Isländisch übersetzt werden kann. Sveit ist das, was dich mit der Erde, der Geschichte, der Natur und der Menschheit verbindet? – Bill Holm

Die erste Reise des Fotografen Bruno Compagnon nach Island im Jahr 2009 war für ihn eine Offenbarung. Die Entdeckung dieser Insel am Rande des Polarkreises ist ein echter visueller Schock. Er verliebt sich in die wüstenartigen Weiten, das Licht und die Menschen. Mit seinem künstlerischen Blick fängt Bruno die Seele des ländlichen Islands ein und lädt die Besucher ein, die Essenz dieser wilden Landschaft zu spüren. Die Ausstellung bietet eine visuelle Reise, auf der die Stille spricht, Licht und Schatten stille Geschichten erzählen und jedes Bild eine rohe und ehrliche Emotion offenbart. Bruno Compagnon dokumentiert mit seinen Bildern seit über dreißig Jahren die ländliche Welt.

Der humanistische Fotograf verbrachte zehn Jahre als Fotoreporter bei der Presse, bevor er 2007 die Fotoagentur SagaPhoto mitbegründete. Seine Fotografien wurden in zahlreichen nationalen und internationalen Magazinen veröffentlicht und er hat auch Ausstellungen in Island und Frankreich durchgeführt

Die Ausstellung seiner Arbeit kann vom 18. November bis zum 7. Januar 2024 in der Bibliothek Alexis de Tocqueville besichtigt werden.

Ein Vortrag von Bruno Compagnon mit anschließender Signierstunde wird am Samstag, den 18. November angeboten.

