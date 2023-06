Levez les yeux ! Découverte de l’architecture contemporaine sur la Presqu’île de Caen Bibliothèque Alexis de Tocqueville Caen Caen Catégories d’Évènement: Caen

Levez les yeux ! Découverte de l'architecture contemporaine sur la Presqu'île de Caen

Vendredi 15 septembre, 10h00, 14h00
Bibliothèque Alexis de Tocqueville

En partenariat avec la Bibliothèque Alexis de Tocqueville. Le C.A.U.E du Calvados organise une journée « Découverte de l'architecture contemporaine sur la Presqu'île de Caen ». Au programme : visite de la Bibliothèque Alexis de Tocqueville et Tribunal Judiciaire. Les objectifs sont de : 1/ Sensibiliser le jeune public à la notion de patrimoine qu'il soit architectural, urbain, paysager ou culturel; 2/ Amener le jeune public à se questionner sur les concepts d'espace, de repère et d'identité afin qu'il découvre, connaisse et puisse s'approprier le territoire normand; 3/ Permettre aux enseignants de renouveler et d'enrichir leur pratique pédagogique, en allant hors des murs d'école.

Bibliothèque Alexis de Tocqueville
15 quai François Mitterrand, 14000 Caen
Calvados Normandie
02 31 30 47 00
http://bibliotheques.caenlamer.fr

