Festival Altérités, 7° édition Bibliothèque Alexis de Tocqueville Caen Catégories d’Évènement: Caen

Calvados

Festival Altérités, 7° édition Bibliothèque Alexis de Tocqueville, 16 mars 2023, Caen. Festival Altérités, 7° édition 16 – 19 mars Bibliothèque Alexis de Tocqueville Thème : « nomadismes » Bibliothèque Alexis de Tocqueville 15 quai François Mitterrand 14053 Caen Caen 14000 Calvados Normandie [{« link »: « https://www.festivalalterites.com/ »}]

00 33 2 31 30 47 00 http://bibliotheques.caenlamer.fr/caen-bibliotheque-alexis-de-tocqueville.aspx La 7ème édition du festival de cinéma et d’ethnographie Altérités arrive à grands pas.

Cette édition consacrée aux nomadismes se déroulera du 16 au 19 mars 2023.

Découvrez les détails de la programmation sur le site du festival !

https://www.festivalalterites.com/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-16T14:00:00+01:00

2023-03-19T17:00:00+01:00

Détails Catégories d’Évènement: Caen, Calvados Autres Lieu Bibliothèque Alexis de Tocqueville Adresse 15 quai François Mitterrand 14053 Caen Ville Caen lieuville Bibliothèque Alexis de Tocqueville Caen Departement Calvados

Bibliothèque Alexis de Tocqueville Caen Calvados https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/caen/

Festival Altérités, 7° édition Bibliothèque Alexis de Tocqueville 2023-03-16 was last modified: by Festival Altérités, 7° édition Bibliothèque Alexis de Tocqueville Bibliothèque Alexis de Tocqueville 16 mars 2023 Bibliothèque Alexis de Tocqueville Caen caen

Caen Calvados