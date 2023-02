Les jurys de la 17ème édition de Chansons sans Frontières ! Bibliothèque Alexis de Tocqueville Caen Catégories d’Évènement: Caen

Les jurys de la 17ème édition de Chansons sans Frontières ! Bibliothèque Alexis de Tocqueville, 9 mars 2023, Caen. Les jurys de la 17ème édition de Chansons sans Frontières ! Jeudi 9 mars, 10h00 Bibliothèque Alexis de Tocqueville Événement se déroulant dans le cadre de Semaine de la langue française et de la Francophonie 2023 Bibliothèque Alexis de Tocqueville 15 Quai François Mitterrand 14000 Caen Caen 14000 Calvados Normandie ? ? Chansons sans Frontières, le concours international d’écriture de textes de chansons, revient avec le thème des « Passagers du temps » pour cette 17ème édition ! Un thème en lien avec Dis-moi dix mots à tous les temps.

Record de participation pour cette édition, 1 275 textes sont arrivés de 97 pays ! ☞ Paris, 9 mars : Grand Jury , Sacem, Neuilly

Ce jury composé d’auteurs et d’artistes reconnus et présidé par Elisabeth Anaïs décernera les 1er et 2ème Prix et le Prix Français langue maternelle avec Pierre Yves Lebert, Clarika, Jean Fauque, Laurent Macé, Jean-Claude Meurisse, Thierry Perrier, Marie Volta, Jérôme Vaillant et Adélys. ☞ Caen, 20 avril : Jury Jeune Public, Bibliothèque Alexis de Tocqueville, Caen

Un groupe de jeunes étudiants et jeunes travailleurs accompagnés de l’équipe de CSF et présidé par l’artiste normande Adélys délibérera à la Bibliothèque Alexis de Tocqueville pour décerner le 1er Prix Jeune Public, le 2e Prix Jeune Public ainsi que le Prix Jeune Public Français Langue Maternelle. A la suite des délibérations, elle offrira un concert dans l’Auditorium de la Bibliothèque. ☞ Adélys, artiste émergente normande, chanson électro

La voix claire, le corps élancé, elle captive par son énergie communicative et celle de ses chansons qui pulsent. Chanteuse, vidéaste, femme, corps-sujet toujours en mouvement, Adélys mène de front une intense quête de liberté. A l’occasion de la soirée de remise de prix en Mai, elle vous fera entrer dans son univers puis vous découvrirez les textes des lauréats qu’elle a mis en voix et en musique !

