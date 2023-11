La Science taille XX elles : micro-conférences Bibliothèque Alcazar Marseille, 8 décembre 2023, Marseille.

La Science taille XX elles : micro-conférences Vendredi 8 décembre, 18h00 Bibliothèque Alcazar

Embarquez pour les Échappées Inattendues : des événements et des rencontres avec des scientifiques ouverts à toutes et tous à côté de chez vous pour débattre, expérimenter, explorer, échanger sur les défis lancés à la science par nos sociétés en mutation. Les Échappées inattendues offrent un accès privilégié à la démarche scientifique, hors des laboratoires et au plus proche du travail mené par les chercheurs et chercheuses. Elles n’oublient aucun curieux !

Cette échappée Inattendue du CNRS, animée par 6 ambassadrices de La Science taille XX elles, s’inscrit en ouverture de l’exposition photographique La Science taille XX elles, portée par l’association Femmes et Sciences et par le CNRS, qui met en lumière les scientifiques d’aujourd’hui pour inspirer celles de demain.

Les micro-conférences : un thème, trois éclairages complémentaires de 10 minutes chacun croisant des regards issus de différents domaines

Série n°1 : Les mystères de l’Univers

Les vides cosmiques et l’énergie noire

La matière noire

L’intelligence artificielle et la formation stellaires

Série n°2 : Coder et modéliser le vivant

Modéliser le vivant pour le comprendre

Humaniser les machines

L’événement La Science taille XX elles est réalisé avec le soutien de la Ville de Marseille, du département des Bouches-du-Rhône, d’Aix-Marseille Métropole, de la MGEN et d’Engie.

Bibliothèque Alcazar 58 cours Belsunce, Marseille Marseille 13001 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://www.provence-corse.cnrs.fr/fr/cnrsinfo/la-science-taille-xx-elles-x-echappees-inattendues-du-cnrs-micro-conferences »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-08T18:00:00+01:00 – 2023-12-08T20:00:00+01:00

2023-12-08T18:00:00+01:00 – 2023-12-08T20:00:00+01:00

science égalité