Embarquez pour les Échappées inattendues : des événements et des rencontres avec des scientifiques ouverts à toutes et tous à côté de chez vous pour débattre, expérimenter, explorer, échanger sur les défis lancés à la science par nos sociétés en mutation. Les Échappées inattendues offrent un accès privilégié à la démarche scientifique, hors des laboratoires et au plus proche du travail mené par les chercheurs et chercheuses. Elles n’oublient aucun curieux !

En France comme dans les autres pays développés, les filles disparaissent progressivement des filières scientifiques au fil de la scolarité. Elles ne représentent ainsi plus que 30 % des inscrits en classes préparatoires scientifiques. Plus surprenant peut-être, cette sous-représentation des filles dans les filières scientifiques, notamment celles liées aux mathématiques, est stable, voire s’aggrave au cours du temps. Cette situation est considérée comme préoccupante parce qu’elle contribue de manière importante aux inégalités salariales entre les femmes et les hommes, elle engendre par ailleurs une perte de talents potentiels et peut finalement générer des thèmes ou protocoles de recherche non représentatifs, voire biaisés.

Le débat grand format est un temps de réflexion et échange participatif entre les scientifiques et le public sur des thèmes engageants d’actualité. Il se penchera sur l’importance et l’efficacité des rôles modèles afin de susciter des vocations scientifiques chez les jeunes filles. Ce débat s’inscrit en ouverture de l’exposition photographique La Science taille XX elles, événement porté par l’association Femmes et Sciences et le CNRS, qui met en lumière les scientifiques d’aujourd’hui pour inspirer celles de demain.

Isabelle Régner, professeure à l’université Aix-Marseille, Directrice du Centre des Sciences Sociales pour les Sciences

Marianne Blanchard, maîtresse de conférences à l’Université Toulouse, chercheuse au Centre d’étude et de recherche travail organisation pouvoir

Louis Pascal Jacquemond, historien, enseignant à Sciences Po, inspecteur d’académie

Thomas Breda, chargé de recherche CNRS au laboratoire Paris Jourdan sciences économiques

