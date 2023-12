Café littéraire mille et une façons d’Aimé(r) Bibliothèque Aimé Césaire Paris Catégorie d’Évènement: Paris Café littéraire mille et une façons d’Aimé(r) Bibliothèque Aimé Césaire Paris, 13 janvier 2024, Paris. Café littéraire mille et une façons d’Aimé(r) Samedi 13 janvier 2024, 10h30 Bibliothèque Aimé Césaire Entrée libre Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-13T10:30:00+01:00 – 2024-01-13T12:00:00+01:00

Fin : 2024-01-13T10:30:00+01:00 – 2024-01-13T12:00:00+01:00 Bibliothèque Aimé Césaire 5 rue de Ridder 75014 Paris 75014 Paris Île-de-France Détails Catégorie d’Évènement: Paris Autres Code postal 75014 Lieu Bibliothèque Aimé Césaire Adresse 5 rue de Ridder 75014 Ville Paris Departement Paris Lieu Ville Bibliothèque Aimé Césaire Paris Latitude 48.831138 Longitude 2.311644 latitude longitude 48.831138;2.311644

Bibliothèque Aimé Césaire Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/