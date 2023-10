Projection de courts-métrages Mon Premier Festival Bibliothèque Aimé Césaire Paris Catégorie d’Évènement: Paris Projection de courts-métrages Mon Premier Festival Bibliothèque Aimé Césaire Paris, 25 octobre 2023, Paris. Projection de courts-métrages Mon Premier Festival Mercredi 25 octobre, 16h00 Bibliothèque Aimé Césaire sur inscription Mon Premier Festival aura lieu cette année du mercredi 25 octobre au mardi 31 octobre 2023 avec pour thème « En mouvement ! » pour faire écho aux Jeux Olympiques 2024. Nous vous proposons deux courts métrages du programme (titres à venir).

Dédié au jeune public dès 2 ans, Mon Premier Festival se déroule chaque année à Paris durant les vacances de la Toussaint. Son but… éveiller le regard et la curiosité du jeune public (2-12 ans) pour le 7e art, en proposant une approche ludique et pédagogique du cinéma.

Rendez-vous le mercredi 25 octobre 2023, à 16h00 à la bibliothèque Aimé Césaire (5 rue de Ridder 75014 Paris) pour la projection de deux courts métrages. La projection sera précédée d'une séance de lecture.

