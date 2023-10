Fresque du climat : 3 heures pour comprendre les changements climatiques Bibliothèque Aimé Césaire Paris Catégorie d’Évènement: Paris Fresque du climat : 3 heures pour comprendre les changements climatiques Bibliothèque Aimé Césaire Paris, 21 octobre 2023, Paris. Fresque du climat : 3 heures pour comprendre les changements climatiques Samedi 21 octobre, 10h00 Bibliothèque Aimé Césaire Sur inscription En 3 heures, l’atelier collaboratif « la Fresque du Climat » permet de comprendre l’essentiel des enjeux climatiques pour passer à l’action.

Atelier mené par un animateur de la Fresque et formateur de l’association Avenir climatique

Pour en savoir plus sur l’association Avenir climatique : https://avenirclimatique.org/ Bibliothèque Aimé Césaire 5 rue de Ridder 75014 Paris 75014 Paris Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « bibliotheque.aimu00e9-cesaire@paris.fr »}] [{« link »: « https://avenirclimatique.org/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Samedi 21 octobre, 10h00-13h00
Bibliothèque Aimé Césaire
5 rue de Ridder 75014 Paris

