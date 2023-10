Rencontre : « Des hommes, Des femmes, Nos libertés » Une histoire des droits fondamentaux expliquée par leur lutte Bibliothèque Aimé Césaire Paris, 15 octobre 2023, Paris.

Rencontre : « Des hommes, Des femmes, Nos libertés » Une histoire des droits fondamentaux expliquée par leur lutte Dimanche 15 octobre, 16h00 Bibliothèque Aimé Césaire sur inscription

Rencontre : » Des hommes, des femmes, nos libertés » édité en 2022 par les éditions Dalloz.

De Rosa Parks à Voltaire, de Salman Rushdie à Maria Montessori, de Henry David Thoreau à Michel Serres, les autrices Laura El Makki et Nathalie Wolff retracent pour le grand public, l’histoire de ces grandes figures, créatrices de nos droits présents.

Laura El Makki est écrivaine, journaliste et productrice de radio pour des émissions ayant trait à la littérature. Elle enseigne également à Science Po l’écriture biographique.

Nathalie Wolff est maître de conférences en droit public aux universités de Versailles – Saint-Quentin-en -Yvelines, Panthéon-Assas et à l’Ecole Polytechnique.

Elsa Oriol est illustratrice, peintre, dessinatrice. Elle est l’auteur de plusieurs albums en littérature jeunesse. Pancho est caricaturiste et dessinateur de presse (Le Canard enchaîné, Le Monde, etc.)

Bibliothèque Aimé Césaire 5 rue de Ridder 75014 Paris 75014 Paris Île-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 01 45 41 24 74 »}, {« type »: « email », « value »: « bibliotheque.aime-cesaire@paris.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-15T16:00:00+02:00 – 2023-10-15T18:00:00+02:00

2023-10-15T16:00:00+02:00 – 2023-10-15T18:00:00+02:00

Aimé Césaire