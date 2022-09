Groupe d’échanges cyberharcèlement bibliothèque Aimé Césaire Paris Catégorie d’évènement: Paris

Groupe d'échanges cyberharcèlement Vendredi 7 octobre, 19h00 bibliothèque Aimé Césaire

Adultes, sur inscription

Groupe d’échanges sur le cyberharcèlement avec la psychologue François Jasmin bibliothèque Aimé Césaire 5, rue de Ridder 75014 Paris Quartier de Plaisance Paris 75014 Île-de-France Venez dialoguer avec la psychologue Françoise Jasmin, autour du harcèlement des jeunes afin de mieux comprendre leur souffrance et mieux les accompagner. Le Vendredi 07 octobre 2022 à 19h A la bibliothèque Aimé Césaire

5, rue de Ridder 75014 Paris

01 45 41 24 74 / ligne directe: 01 71 28 7 4 53

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-07T19:00:00+02:00

2022-10-07T20:30:00+02:00 Théophile Tokré

