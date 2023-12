NUITS DE LA LECTURE – CHAUMONT Bibliothèque ABC Jarzé Villages Catégories d’Évènement: Jarzé Villages

Maine-et-Loire NUITS DE LA LECTURE – CHAUMONT Bibliothèque ABC Jarzé Villages, 20 janvier 2024, Jarzé Villages. Jarzé Villages Maine-et-Loire

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-20 10:00:00

fin : 2024-01-20 Venez participer aux nuits de la lecture !.

Venez participer aux nuits de la lecture !

Approchez, à la une de ce jour, les nouvelles sont mortelles ! Vous ne sortirez pas indemne après la lecture de la presse. Les « Nuits de la lecture » sont portées par le Ministère de la Culture et organisées par le Centre national du livre. Age : 14 ans et +

Durée :1h | GRATUIT

Pensez à réserver ! reservationculturelle@ccals.fr

Bibliothèque – Chaumont d’Anjou .

Bibliothèque ABC Place Flandres Dunkerque

Jarzé Villages 49140 Maine-et-Loire Pays de la Loire

Mise à jour le 2023-12-15 par eSPRIT Pays de la Loire Détails Catégories d’Évènement: Jarzé Villages, Maine-et-Loire Autres Code postal 49140 Lieu Bibliothèque ABC Adresse Bibliothèque ABC Place Flandres Dunkerque Ville Jarzé Villages Departement Maine-et-Loire Lieu Ville Bibliothèque ABC Jarzé Villages Latitude 47.54004 Longitude -0.28258 latitude longitude 47.54004;-0.28258

Bibliothèque ABC Jarzé Villages Maine-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/jarze-villages/