Paris Cité des Sciences et de l'Industrie Paris Bibliothèque à roulettes du Grand jeu Cité des Sciences et de l’Industrie Paris Catégorie d’évènement: Paris

Bibliothèque à roulettes du Grand jeu Cité des Sciences et de l’Industrie, 6 juillet 2021-6 juillet 2021, Paris. Bibliothèque à roulettes du Grand jeu

du mardi 6 juillet au vendredi 30 juillet à Cité des Sciences et de l’Industrie

Pour fêter l’été, la bibliothèque prend l’air et s’installe avec le Grand Jeu sur le parvis Nord de la Cité des sciences et de l’industrie avec de nombreux livres et jeux en accès libre pour les enfants.

Tous les mardis, mercredis, jeudis et vendredis de 14h30 à 16h30. **Batiment**: Hors les murs **Activités**: Activités et animations [En savoir plus](https://www.cite-sciences.fr/fr/au-programme/lieux-ressources/bibliotheque/quoi-faire/evenements/la-bibliotheque-a-roulettes/)

gratuit

14h30-16h30 [RENDEZ-VOUS] La bibliothèque s’installe avec le Grand Jeu sur la pelouse du parvis de la Cité des sciences et de l’industrie avec de nombreux livres et jeux pour les enfants. Accès libre Cité des Sciences et de l’Industrie 30 Avenue Corentin Cariou, 75019 Paris Paris Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-06T14:30:00 2021-07-06T16:30:00;2021-07-06T14:30:00 2021-07-06T16:30:00;2021-07-07T14:30:00 2021-07-07T16:30:00;2021-07-07T14:30:00 2021-07-07T16:30:00;2021-07-08T14:30:00 2021-07-08T16:30:00;2021-07-08T14:30:00 2021-07-08T16:30:00;2021-07-09T14:30:00 2021-07-09T16:30:00;2021-07-09T14:30:00 2021-07-09T16:30:00;2021-07-13T14:30:00 2021-07-13T16:30:00;2021-07-13T14:30:00 2021-07-13T16:30:00;2021-07-15T14:30:00 2021-07-15T16:30:00;2021-07-15T14:30:00 2021-07-15T16:30:00;2021-07-16T14:30:00 2021-07-16T16:30:00;2021-07-16T14:30:00 2021-07-16T16:30:00;2021-07-20T14:30:00 2021-07-20T16:30:00;2021-07-20T14:30:00 2021-07-20T16:30:00;2021-07-21T14:30:00 2021-07-21T16:30:00;2021-07-21T14:30:00 2021-07-21T16:30:00;2021-07-22T14:30:00 2021-07-22T16:30:00;2021-07-22T14:30:00 2021-07-22T16:30:00;2021-07-23T14:30:00 2021-07-23T16:30:00;2021-07-23T14:30:00 2021-07-23T16:30:00;2021-07-27T14:30:00 2021-07-27T16:30:00;2021-07-27T14:30:00 2021-07-27T16:30:00;2021-07-28T14:30:00 2021-07-28T16:30:00;2021-07-28T14:30:00 2021-07-28T16:30:00;2021-07-29T14:30:00 2021-07-29T16:30:00;2021-07-29T14:30:00 2021-07-29T16:30:00;2021-07-30T14:30:00 2021-07-30T16:30:00;2021-07-30T14:30:00 2021-07-30T16:30:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Étiquettes évènement : Autres Lieu Cité des Sciences et de l'Industrie Adresse 30 Avenue Corentin Cariou, 75019 Paris Ville Paris lieuville Cité des Sciences et de l'Industrie Paris