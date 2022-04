BIBLIOTHÈQUE À LA PLAGE Piriac-sur-Mer Piriac-sur-Mer Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Piriac-sur-Mer

BIBLIOTHÈQUE À LA PLAGE Piriac-sur-Mer, 12 juillet 2022, Piriac-sur-Mer. BIBLIOTHÈQUE À LA PLAGE Piriac-sur-Mer

2022-07-12 – 2022-07-12

Piriac-sur-Mer Loire-Atlantique La bibliothèque de Piriac met gratuitement à disposition, des livres pour les enfants de 3 à 15 ans. cbpt.piriac@free.fr +33 2 40 15 50 72 http://www.uncbpt.fr/ La bibliothèque de Piriac met gratuitement à disposition, des livres pour les enfants de 3 à 15 ans. Piriac-sur-Mer

dernière mise à jour : 2022-04-15 par

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Piriac-sur-Mer Autres Lieu Piriac-sur-Mer Adresse Ville Piriac-sur-Mer lieuville Piriac-sur-Mer Departement Loire-Atlantique

BIBLIOTHÈQUE À LA PLAGE Piriac-sur-Mer 2022-07-12 was last modified: by BIBLIOTHÈQUE À LA PLAGE Piriac-sur-Mer Piriac-sur-Mer 12 juillet 2022 Loire-Atlantique Piriac-sur-Mer

Piriac-sur-Mer Loire-Atlantique