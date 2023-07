Jeu de l’ Eté La Grande Evasion Bibliothèque – 6e étage Musée Pollès Rennes Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine

Jeu de l' Eté La Grande Evasion

Cet été, participe à la LA GRANDE ÉVASION, un cherche et trouve géant à la Bibliothèque des Champs Libres. Des animaux se sont échappés d'un zoo pour changer de vie et se sont cachés dans toute la Bibliothèque. Mais le gardien du zoo ne vas pas tarder à les rattraper… Retrouve-les tous, puis aide-les à poursuivre leur aventure en trouvant les 8 objets indispensables à mettre dans leur sac à dos pour poursuivre leur aventure. En route pour l'aventure !

Bibliothèque – 6e étage Musée Pollès
Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES
Rennes

2023-07-04T13:00:00+02:00 – 2023-07-04T19:00:00+02:00

