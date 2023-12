Géopolitique, les enjeux de 2024 Bibliothèque – 5e étage Rennes Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine

Géopolitique, les enjeux de 2024

Vendredi 19 janvier 2024, 17h30
Bibliothèque – 5e étage

Face au flux d'informations parfois fausses et souvent anxiogènes, le géopolitologue Frank Tétart vient partager ses clés de lecture et son analyse de l'actualité internationale. Quels sont les grands enjeux géopolitiques de 2024 ? Comment gérer les crises en cours ?

Frank Tétart a dirigé la rédaction du Grand atlas 2024 aux éditions Autrement.

Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES

