Le RDV des livres tape à l’oeil Bibliothèque – 5e étage Rennes Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine

Rennes Le RDV des livres tape à l’oeil Bibliothèque – 5e étage Rennes, 12 octobre 2023, Rennes. Le RDV des livres tape à l’oeil Jeudi 12 octobre, 17h30 Bibliothèque – 5e étage Des pépites, des coups de coeur, de la convivialité ! Un rendez-vous participatif animé par les bibliothécaires pour échanger sur la forme des livres. Venez découvrir une sélection de livres originaux, beaux, intrigants et la reliure d’art en présence de la relieuse Joëlle Bocel. Bibliothèque – 5e étage Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Rennes 35000 Centre Ille-et-Vilaine Bretagne Bibliothèque Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-12T17:30:00+02:00 – 2023-10-12T18:30:00+02:00

2023-10-12T17:30:00+02:00 – 2023-10-12T18:30:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine, Rennes Autres Lieu Bibliothèque - 5e étage Adresse Les Champs Libres - 10 cours des Alliés - 35000 RENNES Ville Rennes Departement Ille-et-Vilaine Lieu Ville Bibliothèque - 5e étage Rennes latitude longitude 48.105139;-1.674686

Bibliothèque - 5e étage Rennes Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rennes/