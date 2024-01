Être soi, avec Yasmine Chami et Éric Chacour Bibliothèque – 4e étage Rennes, 4 février 2024, Rennes.

Être soi, avec Yasmine Chami et Éric Chacour Dimanche 4 février, 16h30 Bibliothèque – 4e étage

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-04T16:30:00+01:00 – 2024-02-04T17:30:00+01:00

Fin : 2024-02-04T16:30:00+01:00 – 2024-02-04T17:30:00+01:00

Un couple de Marocains trentenaires décide de partir s’installer à Casablanca. Chérif et May s’aiment énormément mais vont s’opposer. Chérif se sent obligé d’être un homme à la hauteur de ce que la société marocaine attend de lui alors que May aimait un garçon soucieux de justice sociale et de l’équilibre au sein de leur couple. Yasmine Chami raconte avec beaucoup de délicatesse le naufrage d’un amour sur les écueils des valeurs qui s’affrontent. C’est aussi le réel qui va heurter la vie et les sentiments du héros d’Eric Chacour. Médecin égyptien engagé auprès des plus pauvres, Tarek est saisi par le regard d’un narrateur mystérieux qui relate son parcours du Caire à Montréal. Ce premier roman, à l’écriture sobre et belle, interroge : qui suis-je vraiment ?

Éric Chacour, Ce que je sais de toi (éd. Philippe Rey). Prix Fémina des lycéens 2023.

Yasmine Chami, Casablanca Circus (éd. Actes Sud).

Bibliothèque – 4e étage Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Rennes 35000 Centre Ille-et-Vilaine Bretagne Bibliothèque

jdh

Justine Latour / Renaud Monfourny