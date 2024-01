À pied d’œuvre, avec Franck Courtès Bibliothèque – 4e étage Rennes, 3 février 2024, Rennes.

À pied d’œuvre, avec Franck Courtès Samedi 3 février, 15h30 Bibliothèque – 4e étage

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-03T15:30:00+01:00 – 2024-02-03T16:30:00+01:00

Fin : 2024-02-03T15:30:00+01:00 – 2024-02-03T16:30:00+01:00

Portraitiste reconnu, travaillant pour les plus grands journaux, Franck Courtès a un jour choisi d’abandonner la photographie pour se consacrer pleinement à la littérature. Il découvre alors la pauvreté et n’a d’autre choix que d’enchaîner les petits boulots pour vivre. L’auteur raconte dans ce récit autobiographique l’histoire d’un déclassement. Avec autodérision et dignité, il livre un regard plein de lucidité et d’humour sur la condition d’écrivain, la pauvreté invisible et les nouvelles formes de prolétariat.

Franck Courtès, À pied d’œuvre (éd. Gallimard)

Bibliothèque – 4e étage Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Rennes 35000 Centre Ille-et-Vilaine Bretagne Bibliothèque

jdh

Francesca Mantovani