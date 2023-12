L’explorateur John Muir par Lomig Bibliothèque – 4e étage Rennes Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine

Rennes L’explorateur John Muir par Lomig Bibliothèque – 4e étage Rennes, 12 janvier 2024 15:00, Rennes. L’explorateur John Muir par Lomig Vendredi 12 janvier 2024, 16h00, 17h30 Bibliothèque – 4e étage Avec sa nouvelle bande dessinée, Au cœur des solitudes, l’auteur rennais Lomig met à l’honneur John Muir, naturaliste américain du 19e siècle.Miraculeusement sauvé d’une blessure qui aurait dû le laisser aveugle, John Muir a 29 ans quand il décide de partir dans le Sud des États-Unis à la rencontre de la vie sauvage. Amoureux des grands espaces, il découvre la beauté et la fragilité de la nature et deviendra l’un des premiers écologistes modernes. Bibliothèque – 4e étage Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Rennes 35000 Centre Ille-et-Vilaine Bretagne Bibliothèque Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

