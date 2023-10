Rêve et littérature avec Bérengère Cournut Bibliothèque – 4e étage Rennes Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine

Rennes Rêve et littérature avec Bérengère Cournut Bibliothèque – 4e étage Rennes, 24 novembre 2023, Rennes. Rêve et littérature avec Bérengère Cournut Vendredi 24 novembre, 17h30 Bibliothèque – 4e étage Dans ses romans (De pierre et d’os, Vövöl, etc), Bérengère Cournut laisse la part belle à l’onirisme. A l’occasion de la 13ème édition du festival Transversales intitulée « Au bout du rêve », cette rencontre avec Bérengère Cournut permettra d’échanger sur la figure de l’enfant et la place du rêve et de l’imaginaire dans ses récits. Bibliothèque – 4e étage Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Rennes 35000 Centre Ille-et-Vilaine Bretagne Bibliothèque Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-24T17:30:00+01:00 – 2023-11-24T18:30:00+01:00

2023-11-24T17:30:00+01:00 – 2023-11-24T18:30:00+01:00 Détails Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine, Rennes Autres Lieu Bibliothèque - 4e étage Adresse Les Champs Libres - 10 cours des Alliés - 35000 RENNES Ville Rennes Departement Ille-et-Vilaine Lieu Ville Bibliothèque - 4e étage Rennes latitude longitude 48.105139;-1.674686

Bibliothèque - 4e étage Rennes Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rennes/